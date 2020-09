Anne Pittet : passer de la banque à la catéchèse

Changer de métier, donner un autre sens à sa vie professionnelle. C'est pour l'Eglise catholique que travaille aujourd'hui Anne Pittet, après plus de vingt ans dans le secteur bancaire.

Née en 1960, cette habitante d'Annecy raconte combien ses parents, "très ouverts" ont participé à cet esprit Vatican II, à cette ouverture à l'autre.

Après un bac S, une prépa scientifique, elle rencontre son mari et fait avec lui ses études d'ingénieur à Lille.

"J'ai choisi un poste dans une banque d'affaire à Genève. Ce qui m'a vraiment intéressée, c'est l'aspect créativité. J'ai travaillé plutôt dans des domaines de service. Je suis ensuite allée à la DRH et ai découvert à cette époque là les relations humaines jusqu'a une rupture qui a pris la forme d'un burn-out. J'avais eu entre temps trois enfants, créé une association en Inde du Sud. J'ai eu la chance d'avoir un patron qui m'a vraiment aidée en me proposant de faire un bilan de compétences. C'était, je crois, le bon moment. J'ai pu relire ma vie professionnelle basée sur les moments de joie et c'est là que j'ai pu élargir sur cette recherche sur l'ensemble de ma vie. J'ai assez vite compris qu'il fallait aller ailleurs. Mes enfants étaient au catéchisme, j'avais recommencé à revenir sur ma vie de croyante, je me suis lancée dans le caté pour les enfants. J'ai suivi une formation au diocèse qui m'a vraiment passionnée, j'ai eu une sorte de révélation et cela ne m'a plus quittée".