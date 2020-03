Annie Andria "Confie à Dieu ta route "

Annie Andria parle de son chemin de foi entre Madagascar et la France. L'Amour de Dieu, dit-elle, est premier.Ce Dieu d'Amour reste toujours à ses côtés et nourrit les engagements de sa vie ... Ses engagements multiples se développent dans la solidarité pour les plus démunis, la mise en valeur de l'expression artistique comme témoignage de la foi. La famille est pour elle un lieu de ressourcement. Elle témoigne dans cette émission d'une vie accompagnée par l'Amour sans mesure à la mesure de l'Amour de Dieu ...