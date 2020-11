Arthur, 20 ans : "J’ai commencé à lire la Bible sur Internet"

Arthur est un chrétien de la "nouvelle génération". Sa première messe et sa première lecture de l'évangile de Matthieu, il les a découvertes en tapant le mot "Bible" sur Internet. Un pas simple en apparence, mais qui a marqué un véritable tournant dans sa vie. Issu d'une famille athée, Arthur témoigne : "j'ai ouvert une porte et Dieu est venu me chercher, car il passe par les moyens qu'on lui donne". Ce jeune lillois a ainsi entamé un chemin de conversion, qui est en train de le mener vers le baptême.