Ascension 2021

Chaque année, la fête de l'Ascension, placée entre Pâques et Pentecôte, nous donne l'occasion de réfléchir à la fois à la brève période qui a suivi la Résurrection et ce qu'ont vécu les 11 disciples survivants, ainsi que d'autres témoins mais aussi à la vie des croyants, désormais, séparés physiquement de Jésus-Christ, et envoyés en mission.