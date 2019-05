Ascension : pourquoi Jésus est-il monté aux Cieux ?

Ce jeudi (30 mai), les chrétiens célèbrent la fête de l'Ascension de Jésus au Ciel ! Invité d'Elise Chardonnet, le père Benoît Pouzin nous aide à comprendre que le Ciel n'est peut-être pas dans les hautes sphères, mais dans le plus intime de nous-même...Jésus, en quittant le monde terrestre, offre ainsi sa vie à chacun, il se fait présent au plus intime de l'humanité et de son Eglise.