Au coeur de la paroisse Sainte Rose Sainte Alpaix

Une fois par mois, dans le Magazine diocésain, partez à la découverte d’une paroisse du diocèse.

On commence en ce mois d’octobre avec la paroisse Ste Rose Ste Alpaix dans le secteur de Château-Renard et Courtenay. Une paroisse de 22 clochers pour 22 000 habitants. Un seul prêtre : le père Paul Bénézit mais un dynamisme et une jeunesse détonante dans une paroisse rurale.