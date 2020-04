Au contact de vos paroisses durant le confinement

Face à l'interdiction de se rassembler, en particulier dans les lieux de culte, afin d'éviter de propager le coronavirus, de nombreuses paroisses mettent à profit les moyens modernes de communication audiovisuelle pour garder une communion spirituelle. A l'approche de la Semaine Sainte et de Pâques, le besoin de se retrouver en communauté de prière, au moins à distance, se fait encore plus crucial pour tous les chrétiens.

Nous vous présentons ci-dessous quelques propositions qui ont été portées à notre connaissance pour ce temps Pascal, en renvoyant vers le site Internet des paroisses concernées. De nombreuses paroisses proposent de s'inscrire pour recevoir leur lettre d'information et leurs propositions de prière à distance, visitez le site Internet de votre paroisse. Vous en trouverez quelques exemples ci-dessous.

diocese de bordeaux

Face au Covid-19 : “Ensemble, nourrissons notre espérance !"

Notre-Dame des Anges à Bordeaux

Tous les jours une vidéo Youtube avec la lecture de l'Evangile et une homélie par l'un des Jesuites rattachés à la paroisse.

Tout le programme de la Semaine Sainte avec les célébrations retransmises par Youtube.

Pour recevoir les informations et la newsletter quotidienne avec le lien vers les retransmissions, remplir ce formulaire mis en ligne par la la paroisse Notre-Dame des Anges : https://ndanges33.fr/je-mabonne-a-la-newsletter/

Paroisse de Pessac

Le site paroisse-pessac.fr donne les informations paroissiales locales, relaie des initiatives de solidarité et présente une série de propositions pour nourrir son espérance chrétienne concernant les temps de prières, de méditation et de célébrations. Vous y trouverez notamment la réponse du pape à la question "Comment se confesser en période de confinement ?".



Eglise orthodoxe

Le site Internet Orthodoxie.com présente les actualités en France et dans le monde, notamment en relation avec le confinement, et de nombreuses propositions pour rester en communion de prières. A noter le très beau kondakion de l’hymne acathiste à la Mère de Dieu « À toi, l’invincible Stratège » chanté en arabe par le choeur orthodoxe Théotokos et en grec par le choeur orthodoxe Idimelon, avec des choristes qui chantent ensemble en ligne tout en restant confinés.

Eglise protestante unie de Bordeaux

Sur son site internet https://eglise-protestante-unie-bordeaux.fr vous trouvez méditations, prières, cultes et réflexions de ses pasteurs.

En l'absence des moyens matériels et humains permettant de réaliser et de diffuser un culte complet à distance, l'Église propose sur le site une série de méditations tout au long de la semaine, samedi excepté. Il vous est proposé de suivre à la télévision l'émission "Présence protestante" diffusée en direct sur France 2 le dimanche de 10h à 10h30 avec le culte des Rameaux et celui du dimanche de Pâques, ou en replay sur https://www.france.tv/france-2/presence-protestante/

