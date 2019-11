Au menu: Forum Wahou, pélé des familles à Rome et spectacle musical

Au sommaire cette semaine : le forum Wahou, organisé à l’UCO le week-end du 30 novembre et 1er décembre. Il s’agit d’un week-end pour parler du corps et de la sexualité dans le plan de Dieu, à la lumière des enseignements de la théologie du corps du Saint pape Jean-Paul II.



Nous continuerons notre série de découverte des différents projets diocésain à soutenir dans le cadre de l’initiative Sarepta. Aujourd’hui nous nous intéresserons au projet de la paroisse Notre-Dame d’Evre qui souhaite organiser un pèlerinage à Rome dédié exclusivement aux familles de la paroisse.



Et enfin, nous parlerons d’un spectacle musical qui sera joué à la fin du mois. Un spectacle qui fera réfléchir sur la question du transhumanisme à l’heure de l’homme augmenté. « Vous serez comme des dieux » , c’est le titre de ce spectacle tiré de l’œuvre du philosophe paysan Gustave Thibon.