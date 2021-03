Gilles Berger

Apres une formation d'ingénieur chimiste, il décide de vivre de sa passion pour la 3eme dimension,passe le diplôme d'instructeur de vol et crée son école et sa société.Suite a un grave accident aérien qui le rend handicape et a sa rencontre avec Bertrand Gournayalors directeur de RCF, il change à nouveau de voie et intègre la radio de Gap où il devient membredu ca,chargé de relation avec les auditeurs puis réalisateur de 2 émissions culturelles depuis 10 ans.