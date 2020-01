Au pays des deux fleuves

L'exil, c'est la réalité et le quotidien de millions de personnes qui fuient la guerre, la famine, la persécution, la misère. La Bible nous raconte cette réalité. La déportation des juifs en Mésopotamie, qui s'étend sur l'Iran et l'Irak actuels, annonce bien d'autres déportations.



D’après Ezéchiel, psaumes 33 et 122