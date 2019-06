Au secours, mon bébé a grandi !

L’invitée sera Pascale Morinière, médecin, mère de 3 enfants et auteur d’un livre très simple et très éclairant sur l’accompagnement des adolescents dans leur vie affective et sexuelle.

Par quelles étapes passe un jeune collégien, lycéen, dans son développement ? Quelles sont ses attentes ? Quel rôle peuvent jouer les parents face aux copains et aux réseaux sociaux ? Quand parler avec lui de sexualité ? Des questions souvent difficiles ! L’éclairage de Pascale Morinière sera donc le bienvenu, sans aucun doute !

Rendez-vous le jeudi 20 juin à 19h12.