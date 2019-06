Au sommaire témoignage de Bruno Raffara, futur diacre et le festival Amen-Toi

Au sommaire cette semaine : les ordinations sacerdotales et diaconales se profilent à l’horizon. Je vous propose de rencontrer l’un des deux futurs diacres : Bruno Raffara. Un futur diacre qui a la particularité d’avoir été marié. Père de famille de trois enfants, c’est après le décès de son épouse, qu’il a entendu l’appel de Dieu.



Et puis nous évoquerons le Festival Amen-toi qui se déroulera à Freigné les 28 et 29 juin. Un festival œcuménique et intergénérationnel, à la campagne. Au programme : des intervenants chrétiens, protestants et catholiques, des temps de louange, des enseignements et des témoignages.