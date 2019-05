Adil et la musique Arabe Andalouse

Huit siècles, c'est le temps pendant lequel les arabes ont occupé l'Andalousie et l'Espagne, par extension. Huit siècles, comme chacun se doute, cela marque forcément, et ainsi, l'un des plus beaux fruits - ou héritages - de cette période est la musique Arabe Andalouse. Une tradition complexe d'abord basée sur la voix, entre chants sacrés et chants profanes. Adil El Ghissassi (se prononce "El Rissassi") au micro d'Etienne Gille pour vous parler de cette grande tradition musicale avec son oud à la main ! C'est votre rendez-vous "Ouverture sur le Monde Musulman".