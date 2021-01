Alléluia - 26 février 2021 à 12:00

Tous les 3èmes et 4èmes Vendredi du mois à 12h00, dimanche à 11h30 et lundi à 19h12

Radio JM et Dialogue RCF s'associent pour proposer une nouvelle émission de dialogues et d'échanges intercommunautaires. Juifs et chrétiens ont beaucoup à partager sur les mutations, les problématiques et les enjeux qui traversent notre société. Tour à tour dans leurs studios, les Rédacteurs en Chef, Elsa Charbit et Amaury Guillem proposeront des échanges profonds sur l'existence, la foi, la vie de Marseille et de la Provence. Un regard croisé sur l'actualité, à la lumière des traditions juives et chrétiennes. « Alléluia », sera diffusée en direct et en simultanée tous les vendredis de 12h à 12h30 sur Dialogue RCF et Radio JM et à retrouver en podcast sur rcf.fr et radiojm.fr.