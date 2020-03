Aumône, jeûne et prière dans le judaïsme (2/2)

LE CARÊME AVEC RCF, 40 JOURS POUR RÉORIENTER SA VIE - Du 26 février au 12 avril, RCF vous accompagne tout au long du Carême et de la Semaine sainte, jusqu'au Dimanche de Pâques. Découvrez notre programmation spéciale sur le thème "Réorienter sa vie".

Après le jeûne appelé taanit, et la tsedaka, imparfaitement traduite par "aumône", la troisième orientation de vie que nous explorons porte sur la prière ou tefila. Scandant la journée, les rituels de fêtes et l'année liturgique, elle est codifiée et structure la vie juive. Le rabbin y voit la trace de l'histoire, car c'est après la destruction du Temple que va se structurer la vie de prière et que son importance va se déployer. Explications de Yann Boissière, membre de l'association Les Voix de la Paix. (Une association qui organise une journée de débats et de rencontre à Paris le 24 juin 2020, sur le thème "Diversité et Bien Commun".)