Chema Israël, la plus célèbre des prières juives

Sh'ma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Eḥad

Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un

Une profession de foi

Le "Chema Israël" est sans doute la prière la plus célèbre des prières juives. Elle est récitée plusieurs fois par jour et rythme la foi juive, on l'apprend enfant et on la récite avant sa mort. Une véritable profession de foi que l'on compare souvent au credo chrétien. "Il s'agit bien d'affirmer que ce Dieu est notre Dieu." Avec toute une réflexion sur l'unité de Dieu. "Affirmer que Dieu est un c'est affirmer qu'il n'y en a pas d'autre que lui." Ce que les juifs proclament soir et matin et lors des offices importants.



Le peuple élu

Dans le "Chema Israël" est rappelée aussi l'idée du peuple élu par Dieu. "Dans le livre du Deutéronome, explique le p. Lestang, il y a cette manière de rappeler au peuple d'Israël que cette élection est gratuite." Dieu a fait le choix de prendre Israël parmi les esclaves d'Egypte. "Il est ce Dieu étonnant qui agit gracieusement."