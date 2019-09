Croire en Dialogue - 4 octobre 2019 à 19:30

Une fois par mois, les vendredis à 19h30 et samedis à 18h15

Le magazine de la rencontre des croyants de toutes convictions proposé par le conseil interreligieux de l'agglomération de Grenoble et animé par Stéphane Debusschère. Les responsables de communautés religieuses, rendent comptent de l'actualité du dialogue. Juif, musulmans, protestants, évangéliques et catholiques débattent de sujets autour de la rencontre, de la fraternité et du bien vivre ensemble.