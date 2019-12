Hela Ouardi, les califes maudits

Tous les vendredis à 10h00 et les lundis à 16h00

Une émission de radio culturelle sous-tendue par le fait islamique dans toutes ses dimensions. Celles-ci couvrent toute une gamme allant depuis les considérations de violence terroriste abjecte jusqu'à la fine pointe de la spiritualité soufie, en effet. Les données théologiques y sont très parcimonieuses. C'est avant tout une émission qui met en exergue les aspects de l'Islam sur les plans civilisationnel et culturel, maintenant et à travers l'histoire. Les intervenants seront choisis pour leur sérieux, leur motiovation de participation citoyenne et leur compétence. Une émission proposée et animée par Radouane Attiya, assistant au Service d'études arabes et islamiques à la Faculté de Philosophie et Lettres de l'ULiège et Michael Privot, islamologue, auteur et affilié au CEDEM de l'ULiège.