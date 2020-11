Pourquoi est-il essentiel de faire découvrir ou mieux connaître les différentes religions monothéistes ? De les faire dialoguer et de leur donner un rôle actif dans l'édification d'une société pacifiée ? Et pourquoi est-il fondamental de donner une place au judaïsme dans ce dialogue interreligieux ? Pour en parler, Sarah Brunel reçoit Michaël Barer et Ruth Ouazana, tous deux membres fondateurs actifs intervenants au sein de l'association Les racines de demain.