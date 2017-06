La Nuit SacrÃ©e, une rencontre interreligieuse pour chanter et prier ensemble

À l'occasion de la Nuit Sacrée, dont RCF est partenaire, les organisateurs de l'événement publient un manifeste. Le Père Daniel Duigou, curé de la paroisse Saint-Merry, et l'association Coexister, sont les co-signataires de ce texte, qui rappelle que la Nuit Sacrée se veut être "un acte fort de paix et de fraternité, de liberté et de responsabilité".

"Personne n’est propriétaire de la transcendance"

Soulignant l'importance du dialogue interreligieux pour la paix, le manifeste est signé par la communauté de Taizé, mais aussi des représentants du judaïsme, de l'islam et du bouddhisme. Un texte fort publié alors qu'«une montée des peurs entraîne dans la société une grave remise en cause du "vivre ensemble"».

Alors que des actes de terrorisme sont perpétrés au nom des religions, la Nuit Sacrée est "un grand moment d’ouverture et de spiritualité par le langage du chant et de la musique, et d’affirmer ainsi que personne n’est propriétaire de la transcendance".

manifeste | texte intégral "Dans l’expression de la foi, il ne peut y avoir de place pour la violence"

Une montée des peurs entraîne dans la société une grave remise en cause du "vivre ensemble". En particulier, elle se concrétise à la fois par un repli communautaire et un rejet de la religion du voisin. Face à cette dangereuse tendance à la négation de l’altérité qui participe au fondement de l’humanité, des communautés religieuses incluant des chrétiens, des juifs, des musulmans, des hindous et des bouddhistes ont posé ensemble, le 28 mai 2016, un acte fort de paix et de fraternité, de liberté et de responsabilité.

Fort du succès de la première édition en 2016 (plus de 2.400 participants), et à l’invitation du Centre Pastoral Saint-Merry à Paris et du mouvement Coexister, une nouvelle Nuit Sacrée est organisée dans la nuit du dimanche 4 juin au lundi 5 juin 2017 (week-end de Pentecôte). De 19h à 7h du matin, chaque groupe des différentes communautés religieuses chantera Dieu ou le sacré selon son répertoire. Il s’agira de vivre un grand moment d’ouverture et de spiritualité par le langage du chant et de la musique, et d’affirmer ainsi que personne n’est propriétaire de la transcendance.

Dans l’expression de la foi, il ne peut y avoir de place pour la violence.

L’ennemi de l’homme, c’est l’ignorance et l’indifférence.

La paix de demain passera par la rencontre et le dialogue entre les différentes traditions convictionnelles et leur action en faveur du bien commun.

Les signataires: Père Daniel Duigou - responsable du Centre Pastoral Saint-Merry, curé de la paroisse Saint-Merry ; Collectif Coexister ; Communauté de Taizé ; Rabbin Philippe Haddad – ULIF-Copernic ; Bruno Fraitag – Vice-Président ULIF-Copernic ; Tarik Abou Nour - Imam, théologien, doctrine Malikite. VSMF et artisan de la paix ; Cheikh Khaled Bentounes - Guide spirituel de l’ordre soufi Alâwî – AISA ONG Internationale ; Vénérable Miaoda - Temple bouddhiste Fo Guang Shan