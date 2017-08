La rencontre interreligieuse et interculturelle au cœur de l'université d'été des Young Caritas

Comment se rencontrer entre personnes de religion et de culture différentes? La question intéresse et mobilise les jeunes. À Saint-Malo, du 24 au 27 août 2017, ils étaient nombreux à participer à l'université d'été des jeunes du Secours catholique. Un rendez-vous festif et fraternel avec cette année un thème fédérateur: "Better together - Oser l'interculturel et l'interreligieux".





©QuentinCHAIX/Young Caritas - Les jeunes du Secours catholique témoignent sur RCF

Le succès grandissant de l'université d'été des Young Caritas

En 2014, elle réunissait 170 participants. Cette année, ce sont plus 700 jeunes de 18 à 30 qui ont répondu présent. Le succès de l'université d'été des Young Caritas ne cesse de croître.

RCF, partenaire de l'université d'été des Young Caritas

Pour la 4è année consécutive, RCF se fait l'écho de cet événement. Désireuse de faire entendre la parole d'une jeunesse qui a soif de rencontre et de sens, votre radio chrétienne vous propose un moment de radio exceptionnel, sous la forme d'un grand forum, où chacun peut témoigner.