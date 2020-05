Le judaïsme au temps de Jésus

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : LES REDIFFUSIONS DE RCF - Dans le contexte d'épidémie de coronavirus, les équipes RCF se mobilisent pour vous informer, vous accompagner et permettre à tous de rester en communion par la prière. Durant cette période de confinement, RCF vous propose de réentendre des émissions pour vous évader et vous aérer.

Quelle était la pratique religieuse des juifs au temps de Jésus ? Quels étaient les courants au sein du judaïsme ? Et à quel courant Jésus appartenait-il ? Réponses du P. Jean-Pierre Lemonon.



Comment connaître l'histoire des juifs ?

Pour connaître l'histoire des juifs au temps de Jésus, les historiens s'appuient sur les sources romaines, d'une part. Depuis le milieu du IIe siècle av. J.-C., "Rome a mis la main sur cette région", comme dit le P. Lemonon. Pour en savoir plus sur la pensée et les courants, on s'appuie sur toute la tradition rabbinique. Les manuscrits de la mer morte, trouvés sur le site de Qumrân, datent de cette période et sont également une source importante d'informations.

Les textes de l'historien Flavius Josèphe (v. 37 - v. 100), comme "Antiquités judaïques" ou "Guerre des Juifs" sont "des éléments indispensables pour connaître cette période". Il ne faut pas non plus négliger les textes dits "apocryphes", qui n'appartiennent pas à la tradition biblique, comme les Psaumes de Salomon.



Qui étaient les juifs des premiers siècles ?

Jusque vers 1950 environ, historiens comme exégètes "avaient une vue très monolithique du judaïsme", qu'ils opposaient au christianisme, sans nécessairement se souvenir que le Christ lui-même était juif. Aujourd'hui on sait que de grands courants traversaient le judaïsme de l'époque : les Pharisiens, les Esséniens ou encore les Saducéens.

Émission d'archive diffusée en septembre 2018