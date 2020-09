Le Talmud, le grand livre de l'enseignement

Avec plus de 6.000 pages et des milliers de commentateurs, le Talmud est un texte d'une importance fondamentale pour les juifs. Si la Torah, la Bible hébraïque, est vue comme la base du judaïsme, comme ce qui fait autorité, "elle s'active, elle s'implémente, elle est mise en œuvre dans la vie religieuse, concrètement, à travers les dispositions du Talmud". Pour en parler, et comprendre comment un tel texte peut rejoindre un chrétien, Élise Chardonnet reçoit un prêtre jésuite engagé dans le dialogue judéo-chrétien, le Père Marc Rastoin.

Qu'est-ce que le Talmud ?

"Le Talmud est un code juridique, qui couvre l'ensemble des domaines de la vie." Il s'agit de préceptes et de commentaires rabbiniques issus d'une tradition orale et portés à l'écrit : des principes de loi élaborés à partir de la Bible, dans les siècles contemporains de Jésus et jusqu'à cinq à six siècles plus tard.

Le talmud et le judaïsme rabbinique

Le Talmud est le texte fondamental du judaïsme rabbinique, "qui pour nous aujourd'hui correspond à la quasi totalité du monde juif religieux". Mais comme le rappelle Marc Rastoin, au cours de l'histoire, le judaïsme rabbinique n'a pas toujours été prépondérant au sein du judaïsme. Pour résumer, "du Xe siècle jusqu'à la Révolution française, ce sont les règles du Talmud interprétées par les rabbins qui ont régit l'ensemble de la vie juive, depuis les aspects qui nous paraissent les plus religieux jusqu'au droit de la famille, au droit de la propriété, etc."

En quoi le talmud peut intéresser un chrétien ?

Longtemps le Talmud a fasciné et fait peur aux chrétiens. Saint Louis, notamment, l'a fait brûler en 1240. "Ça synthétisait tout ce qui, dans le judaïsme, était à la fois mystérieux, fascinant, et vu comme dangereux dans lemonde chrétien." Pour le prêtre, "le Talmud c'est fondamental, on ne peut pas prétendre connaître le judaïsme contemporain, celui qui existe depuis des siècles dans le monde chrétien, sans connaître le Talmud".

Émission d'archive diffusée en 2018