Le verbe et le commencement

Nouvelle rentrée avec une nouvelle thématique pour l'équipe de Dieu parle en des mots d'homme. Paroles des Hommes et Paroles de Dieu, deux thématiques qui se recoupent et que le père Dominique Nicolas a choisi d'aborder avec tout d'abord le commencement. Le début, le renouveau est essentiel et porteur de sens. Toutefois, il n'est rien sans la seconde thématique de l'émission : le verbe, ou la parole de Dieu. Quelle est elle pour les trois grandes religions monothéistes ? Qu'est-ce que la parole de Dieu représente pour ses suivants ? La rentrée commence fort avec RCF en Bourgogne.