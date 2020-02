Les musulmans et la laïcité

La laïcité repose sur 3 principes et valeurs : la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et l’égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.

Nous avions consacré une précédente émission à cette question. Nous avions alors détaillé le principe de la laïcité à la française, comment celle-ci était vécue par nos concitoyens.

Aujourd’hui, nous poursuivons la réflexion, en nous arrêtant à ce que l’Islam dit du rapport à l’état et à la laïcité.

Et si la question de l’islam et de la politique est une question complexe, peut-on dire qu’il existe un engagement particulier des musulmans de France.