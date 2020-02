Père Michel de Gigord : "Le dialogue fait parti de l'essence du christianisme"

Choc, défi, connaissance, apprivoisement, expérience, persécution, engagement et fidèlité sont des termes qui marquent le parcours du Père Michel de Gigord. Une expérience de vie qui l'a conduit à mieux connaître le monde et la religion musulmane pour entrer en dialogue avec celles et ceux qui la compose. Au micro d'Etienne Gille, il nous en dit plus.