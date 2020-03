Philosophe, exégète, écrivain, médecin, Rabbi Shlomo Its’haqi, dit Rachi de Troyes (1040-1105), a profondément marqué le judaïsme. Ses commentaires du Tana'h (la Bible hébraïque) et du Talmud sont encore étudiés aujourd'hui. Le Dr Ariel Toledano, auteur de "La médecine de Rachi - Pour une approche humaniste du soin" (éd. In Press), nous explique en quoi son approche pédagogue et humaniste a marqué le Judaïsme jusqu'à en être incontournable.