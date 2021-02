Réflexions talmudiques en temps d'épidémie

Une maladie infectieuse appelée Covid-19, inconnue il y a encore quelques mois, a bouleversé nos vies en provoquant une épidémie mondiale nous laissant désarmés. Comment en sommes-nous arrivés là ?

Quelles réflexions personnelles et collectives se sont imposées sur les causes du mal, notre lien à la vie, à la mort ? Le soin peut-il seul réparer ce monde qui vacille ?

À partir de son vécu de soignant et de sa grande connaissance des textes de la sagesse juive, Ariel Toledano nous invite à penser cette crise inédite à la lumière des textes de la tradition talmudique et de la Kabbale. Il nous propose ainsi de méditer des paroles de sagesse qui ont aidé tant d’hommes et de femmes à traverser des périodes difficiles. Un texte fort pour penser le « Monde d’après » et faire vivre l’espérance.