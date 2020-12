Transmettre la connaissance des autres religions à nos enfants

Que ce soit par le biais de la lecture, du scoutisme ou de parcours éducatifs, Faustine Fayette et ses invités nous présentent différents outils pour faire découvrir les différentes religions aux plus jeunes.

Comprendre par la lecture

Judaïsme, christianisme, islam c'est quoi ? , est un ouvrage adapté aux 7-12 ans qui a pour objectif d'introduire les grandes religions à tous les enfants croyants ou non.

Avec des témoignages et questions de jeunes enfants l'ouvrage permet "de s'approprier la spiritualité de l'autre au quotidien à travers les fêtes, les rituels et les expressions d'enfants".

Virginie Roussel s'est entourée d'experts et de théologiens pour valider les textes de l'ouvrage qui sont "simplifiés mais pas simplistes" précise t-elle.

S'ouvrir aux autres grâce au scoutisme

La Fédération du Scoutisme Français fédère différentes associations qui se réclament du scoutisme, qu'elles soient juives, musulmanes, catholiques, protestantes ou laïcs.

Pour Abdelhak Sahli, président des Scouts Musulmans de France , l'une des missions de la fédération est de "créer des actions qui permettent aux enfants, dès leur plus jeune âge, de se rencontrer et d'échanger [...] et ça permet de faire tomber tous les fantasmes autour du religieux".

Découvrir les religions à l'école

Dans la même lignée que les établissements catholiques, où il y a des cours de faits religieux, Marie-Claire Audhuy, responsable éditoriale des éditions CRER-Bayard, souhaite créer un parcours sur la découverte des religions.

Destiné aux collégiens, ce parcours a été construit autour d'un constat : "découvrir les autres religions permet d'approfondir sa propre identité, religieuse ou non-religieuse".



Les Religions à l'Unisson - Caccini, Ave Maria