Une seule terre et plusieurs traditions

Mercredi 4 décembre a eu lieu la présentation de l’édition 2020 du calendrier interreligieux. Ce document distribué très largement est porté depuis 10 ans par le conseil interreligieux de la région de Grenoble et l’association Coexister. Il est réalisé avec l’aide technique de la Ville de Grenoble.

Cette année, le calendrier met en avant ce que les différentes traditions religieuses disent du rapport entre l’être humain et la nature, entre l’homme et la création.

L'émission Croire en dialoguie de ce mois vous propose d'entendre quatre responsables religieux, membres de ce conseil.

Ils présentent quelques-unes des richesses de leur tradition, elles sont autant d’invitations à l’engagement contre le réchauffement climatique.

Nous entendrons ainsi

Nissim Sultan, rabbin à Grenoble

Le père Loïc Lagadec, prêtre catholique, vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne

Mustapha Merchich, imam à Grenoble

Et enfin Philippe Sautter, président du conseil presbytéral de l’Eglise protestante unie de Grenoble.