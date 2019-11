AV 01 A - 1er Dimanche de l'Avent Cycle A

Quel sens donner à ce temps de l'Avent ? temps de la veille mais dans une vigilance active. Devenir des êtres éveillés car "une aube va paraître". "Veillons pour être prêts".

Peut-on « rêver d’un monde meilleur » alors que l’expérience du quotidien est « exil » et « opacité du quotidien », obscurci par les évènements ? Le message chrétien ne risque-t-il pas « d’édulcorer le réel » par une vision idéalisée ?

Tout peut se résumer par le "shalom" : plus qu'une salutation - un vrai souhait de paix et de justice. Car le salut annoncé est en train d'advenir.