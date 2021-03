En cette 3ème semaine de carême, nous prions avec la communauté des soeurs de la retraite chrétienne des Fontenelles.Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé qu’aux seuls Juifs (Lc 4, 24-30) mais à une veuve. Une page d'évangile lue et commentée par Soeur MarieOdile et Soeur Marie Michelle.