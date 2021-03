En cette 3ème semaine de carême, nous prions avec la communauté des soeurs de la retraite chrétienne des Fontenelles.« Le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur : tu l’aimeras » (Mc 12, 28b- 34). Une page d'évangile lue et commentée par Soeur Marie Pierre, Soeur Marie Jean-Baptiste et Soeur Than.