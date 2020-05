AVEC MARIE ET LES TÉMOINS DE JÉSUS

Le 8 mai 1945, quand fut signée la capitulation de l’Allemagne, on célébrait dans le calendrier liturgique de l’époque une apparition de l’Archange Saint Michel en l’an 492 au sommet du Mont Gargan au royaume de Naples, là où se dresse une église élevée en son honneur. Dans certains diocèses ce même 8 mai était la fête de Marie Médiatrice de toutes grâces.

La première fête, celle de l’Archange saint Michel, ne peut pas ne pas faire penser au grand texte d’Apocalypse 12, où nous est décrit un grand combat dans le ciel entre Michel et le Dragon, « l’antique Serpent, le Diable ou le Satan, le séducteur du monde entier » (Ap 12, 9). À l’issue de ce combat, le Dragon est vaincu et il est précipité du ciel sur la terre.

Quant à la deuxième fête, celle de la Vierge Marie, elle nous rappelle au début de ce même chapitre la vision grandiose où le voyant contemple une Femme « revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles » (12, 1). Cette Femme met au monde un enfant que le Dragon veut dévorer, mais qui est « enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son trône » (12, 5). Traduisons dans le langage de notre profession de foi : Jésus monte au Ciel, il siège à la droite de Dieu, et c’est pour cette raison que le Diable est précipité du ciel sur la terre. Le Dragon a perdu la partie, mais sa capacité de nuire demeure, et, faute d’avoir réussi à dévorer l’enfant de la Femme, il tente maintenant par tous les moyens de supprimer, nous dit le texte, « le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus » (12, 17).

La femme, c’est l’Église. Le reste de ses enfants, ce sont les chrétiens, du moins ceux qui sont vraiment chrétiens parce qu’ils portent témoignage à Jésus. Et voilà qu’aux deux fêtes anciennes, celle de saint Michel Archange et celle de Marie Médiatrice, s’est ajoutée dans notre diocèse à cette même date du 8 mai la fête du bienheureux Christophe Lebreton et de ses compagnons, martyrs. « Martyrs », c’est-à-dire « témoins ». L’histoire du salut poursuit son cours, le mal et le Mauvais sont défaits par le Christ et ses témoins, l’Église continue à mettre au monde ses enfants : de quoi aurions-nous peur, entourés que nous sommes « d’une si grande nuée de témoins » (Hébreux 12, 1) ?