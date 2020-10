Avent, avènement, le renouveau parès la crise ?

Pour bien vivre ce temps de l'Avent, au milieu de tant de préparatifs commecciaux et familiaux, Philippe Vaille-Brunet interroge jean-Pierre Landré. Nous connaissons ce temps depuis le moyen-âge; un évêque de Tours au sortir de la grande fête tourangelle de saint-martin, chercha à entretenir la flamme de ses diocésains et instaura une sorte " de petit carême" entre ce 11 novembre et Noêl. Bien entendu, selon cette époque, il y avait des jours de jeûne, et des efforts de conversion et de pénitence demandés... Puis avec la réforme de saint Grégoire, l'avent prit son amplitude actuelle, de 4 dimanches pour l'ensemble de l'Eglise. Il s'agissait déjà, et toujours de préparer l'avènement du Sauveur(, comme on préparait l ' avènement d'un nouveau roi, en préparant les routes..). l 'avènement du Fils de Dieu;;selon trois moments de l'histoire humaine; Il est venu à Noël; Il vient chaque jour en notre humanité; Il viendra (reviendra) pour l'accomplissement du règne de Dieu à la fin des temps. La note dominante de pénitence, effort et jeûne est demeurée dominante ( dans la pastorale, sinon toujours chez les chrétiens); Récemment, à la suite de la réforme liturgique de VaticanII, l'accent s'est porté vers la joie de l'attente, et la venue du sauveur. Mais cet accent indispensable ne doit jamais nous dispenser de préparer la route pour que puisse advenir le sauveur dans un monde qui n'est jamais disponible ni prêt à cette venue. En 2020 et par la suite, ,préparer la fête de Noël dans le vie de l'Eglise est une aventure indispensable.