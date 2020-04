Benoit Ingelaere et la communion de Caulmont

Benoît Ingelaere pasteur marié et père quatre enfants est aujourd'hui le prieur de la communauté de Caulmont où il demeure avec sa famille. Cette communauté se trouve tout près du lac de Devesset en Ardèche.



Le 9 Mai 2020, on fête les cinquante ans de la "communion" de Caulmont à la "maison des sapins" à Devesset. On peut s'inscrire pour le dîner sur internet àl'adresse wwwcaulmont.com