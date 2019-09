"On a besoin de croire pour exister vraiment !"

Adrien est d’origine italienne, et par tradition est catholique. Il a fait le catéchisme, la communion, et a été enfant de coeur. Cette foi à ce moment de sa vie, est selon lui par tradition. Un déménagement va l’écarter de ceci, de la paroisse, comme de Dieu. Il se dirige alors dans une direction dite « plus scientifique » … Adrien devient ensuite ambulancier dans un SMUR et lors d’une intervention sur une urgence pédiatrique, il va vivre une expérience. Après 45 minutes de tentative de réanimation d’un bébé, il va prier.