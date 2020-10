3e épisode de l'histoire du prophète Jonas

Jonas a connu un épisode mystérieux : a-t-il vraiment séjourné dans le ventre d'un poisson ?

Le voilà sur une plage. un homme - ou un ange ? - s'occupe de lui donner à manger et de le conduire à...Ninive.

Là, Jonas proclame le message qui lui a été confié et - stupeur - les ninivites l'écoutent et se mettent à jeûner.

Mais Jonas qui pressent que Dieu va faire miséricorde s'entête dans sa logique de vengeance.

Certains commentateurs disent que l'histoire de Jonas est celle d'une double conversion. Et bien Jonas, lui, est toujours enfermé dans une théologie de la punition.