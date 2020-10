4 e et dernier épisode de l'histoire du prophète Jonas

Jonas est à Ninive. Presque malgré lui il a proclamé le message de Dieu. Mais il le sent bien Dieu va préférer la miséricorde alors que lui, Jonas, il est et reste dans la logique de la vengeance. Tout à sa colère il va vivre le curieux épisode du ricin qui le protège et puis qui se déssèche. Ses échanges avec Dieu sont toujours aussi vifs. A la fin Dieu lui pose (et nous pose) une question décisive.