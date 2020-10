Afin que tou·te·s soient UN

« Marie Collin est chargée de l’action culturelle et éducative dans un service d’archives. Passionnée d’histoire et de transmission, sa démarche professionnelle s’appuie souvent sur les techniques d’animation et sur le principe d’emportement développés aux YMCA. Chaque action est prétexte à favoriser les rencontres et échanges entre des publics très différents« .