Alice Peyrol-Viale : militante catholique féministe

De foi catholique, Alice Peyrol-Viale milite/oeuvre pour déconstruire et dépasser la dévalorisation et la secondarité des femmes dans la religion. Elle vient de fonder Theology For Equality et co-anime le podcast DIEU.E avec Sinatou Saka.



https://podcast.ausha.co/dieu-e ; www.theologyforequality.com