[Alsace] Compter les étoiles

L’histoire d’un homme, Abram

Dieu appelle Abram et lui demande de tout quitter. Confiant dès le premier instant, il suit le Seigneur là où celui-ci veut l’emmener. Dieu lui fait alors une double promesse : une descendance et une terre : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. » (Gn 12,1-2).



D’Abram à Abraham

Abram fait preuve de patience, mais les années passent… Abram et Saraï sont âgés et n’ont toujours pas d’enfant : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. » Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. »

Mais la promesse de Dieu est toujours là. Il l’exprime à nouveau en prenant pour support la nature : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux… » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. (Gn 15,2-6).