Alsace | Descendre dans la fosse aux lions

L’expression peut paraître brutale est dure, mais le jeune Daniel l’a expérimentée. Son histoire est racontée dans le livre de l’Ancien Testament portant son nom.



Pour ses adversaires, la seule faille de Daniel était sa foi dans le Dieu d’Israël. Ils ont donc tout faire pour que le roi promulgue un édit interdisant toute forme de culte autre que l’officiel. Daniel est ainsi pris au piège. Le roi est attristé et cherche à éviter le châtiment à Daniel, mais aucun édit ne peut être révoqué, pas même par le roi. À cause de sa foi, Daniel est donc conduit à la fosse aux lions. Mais grâce à sa foi, Daniel est sauvé des fauves ! Il ressortira le lendemain, et ce sont ses adversaires seront dévorés avant même qu’ils aient atteint le sol de la fosse.



« Comment dans ce récit ne pas faire le parallèle avec des situations se déroulant sur le même sol, celui de l’ancienne Babylone ? Nous ne pouvons que saluer le courage de tous ces hommes, femmes et enfants qui placent leur confiance en Dieu jusqu’à leur dernier souffle ! »