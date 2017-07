[Alsace] Dicton biblique : bon samaritain

« Le bon Samaritain » est le titre fréquemment donné à une parabole de Jésus. Seul l’évangile de Luc atteste de cet enseignement de Jésus.

L’histoire du « bon Samaritain » est en général connue mais pourquoi Jésus fait-il cet enseignement ? Tout part d’une demande au sujet de la vie éternelle. Il cite la Loi et le plus grand commandement : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit ; et ton prochain comme toi-même. » (Lc 10,27).

Une autre difficulté vient heurter la compréhension des auditeurs de Jésus : « qui est mon prochain ? ». En d’autres mots, qui est celui que nous devons aimer de tout notre être comme nous aimons Dieu ?

C’est à cette occasion que Jésus en vient à utiliser le registre de la parabole et des images pour expliquer ce qu’est « le prochain » pour chaque homme.