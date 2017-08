Alsace | Nul n’est prophète en son pays

L’étonnement face au fils de Joseph

Au tout début de son ministère, après les tentations dans le désert. Jésus retourne chez lui à Nazareth. C’est sur sa terre natale, auprès des siens, que Jésus souhaite commencer son enseignement. Dans la synagogue, il prend le rouleau et fait la lecture. Il finit sa lecture comme c’est la coutume en faisant un petit commentaire : « . » (Lc 4,21). D’abord tout sont étonnés de ce qu’a pu dire le fils de Joseph le charpentier… quelle sagesse !

Les petits dictons de Jésus

Jésus réagit à leur étonnement en citant un petit dicton « Médecin guéris-toi toi-même ! » et puis une autre phrase qui est devenue dicton par la suite : « aucun prophète n’est bien reçu dans sa patrie ! » (Lc 4,24).

La colère face au fils du charpentier

Et l’étonnement du départ devient fureur et colère envers Jésus. « Et, se levant, ils le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, pour l’en précipiter ! » (Lc 4,29).

Élodie Verdun, rappelle combien cette situation préfigure la suite : « Dès les premières phrases de Jésus, la mort est déjà là. L’évangile balaie ainsi tout suspens… Tel est et sera l’horizon de Jésus. La réaction de ses compatriotes préfigure déjà celle de son peuple. Ses paroles questionnent, dérangent, bousculent. Elles le conduiront à la mort… pour notre Vie ! »

Jésus n’est pas le seul à avoir expérimenté cette situation, il marche dans la droite ligne des prophètes de l’Ancien Testament. Presque tous ont vécu jusqu’au bout ce petit dicton « nul n’est prophète dans son pays ».

« Cette expression utilisée par Jésus se vérifie parfois pour nous-mêmes. C’est au cœur de notre famille, parents et frères et sœurs que nous avons du mal à communiquer. Il n’est pas facile de faire comprendre ce que nous sommes vraiment. Les proches ont du mal à reconnaître – et à accepter – le talent et les envies qui nous portent. La famille a du mal à dépasser l’image de l’enfant que nous avons été. »