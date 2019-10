Appelée à enseigner

Marie-Noëlle Yoder, née en 1980, est enseignante depuis 2011 au Centre de Formation du Bienenberg où elle enseigne la théologie pratique et l’éthique chrétienne. Son double parcours en psychologie et en théologie lui permet de réfléchir les affirmations bibliques en lien avec les événements de la vie. Elle est mariée et a deux enfants adolescents.