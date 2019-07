Au chapitre 4 de St Matthieu, la première tentation

Les tentations juste après le baptème sont pour Jésus un moment d'investiture. Jésus parcourt à nouveau tout l'itinéraire de son peuple, donc le désert et les tentations.

On peut dire qu'ici Jésus grandit en humanité. Il connaît ce que nous connaissons tous.

Cette première tentation est d'abord marquée par le nombre 40 : 40 ans dans le désert. 40 le temps de l'épreuve et de l'expérience.