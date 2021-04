Au chapitre 5 de St Luc : la guérison du lépreux

Au chapitre 5 de St Luc avec la guérison du lépreux une fois de plus Jésus se fait proche. Il le touche et lui dit : sors de ce cadre !

C'est un tremblement de terre : le divin n'est pas lié à cette conviction que la lèpre est un péché. C'est Dieu qui change de visage.

José Reding nous dit ensuite quelle est, à son avis, la lèpre moderne : à la fois individuelle et sociétale.