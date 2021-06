Au chapitre 5 de St Luc : mais où fleurit le neuf ?

Fin du chapitre 5 d St Luc avec une discussion sur le jeûne et une parabole sur le neuf et le vieux. C'est le cadre vieilli qui doit laisser la place. Tandis que le vieux vin qui rappelle l'ancienneté de la création doit être apprécié au plus haut.

Le neuf se manifeste aussi dans des rencontres souvent inattendues avec les pécheurs et des exclus où les liens mortifères entre la maladie et le péché sont mis en cause.

Cette mise en cause débouche sur les questions sur le sabbat. Nous voyons ici des démarches où les raisonnements voisins du pouvoir s'opposent à la démarche de foi.