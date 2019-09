Au chapitre 5 de St Matthieu, la 3e béatitude.

La 3e et la 4e béatitudes sont antithétiques (ceux qui pleurent seront consolés...). On peut rapprocher cela du "Magnificat"

La troisième béatitude "Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés".

On peut préférer l'expression "Heureux ceux qui sont dans le deuil" ou "Heureux ceux qui sont affligés".